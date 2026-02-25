Британский разработчик систем беспилотного вождения Wayve привлёк $1,2 млрд от Nvidia и Mercedes-Benz при оценке в $8,6 млрд

Компания ведёт переговоры об использовании своих технологий с разными автопроизводителями. Источник: BloombergВ раунде приняли участие Nvidia, Microsoft, Uber, а также Mercedes-Benz, Stellantis и Nissan, пишет Financial Times. Общий объём привлечённого капитала достиг $2,5 млрд — при этом компания не раскрыла, сколько вложил каждый инвестор.Mercedes-Benz, Stellantis и Nissan планируют использовать технологии Wayve как для роботакси, так и для машин для личного пользования, отмечает издание. Первые испытания беспилотных такси в Лондоне компания начнёт в 2026 году. Технологии британского разработчика рассчитаны на использование в автомобилях разных производителей, что может помочь Wayve обойти Tesla и Waymo, которые выпускают собственные машины, считает гендиректор компании Алекс Кендалл.Wayve основан в 2017 году. Компания разрабатывает систему беспилотного вождения, которая не использует для своей работы лидары — также поступает, например, Tesla. Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения. Технология для беспилотников обучается на реальных записях с видеорегистраторов и других данных, которые собирают компании-партнёры.#новости #wayve