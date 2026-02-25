Британский разработчик систем беспилотного вождения Wayve привлёк $1,2 млрд от Nvidia и Mercedes-Benz при оценке в $8,6 млрд

Wayve основан в 2017 году. Компания разрабатывает систему беспилотного вождения, которая не использует для своей работы лидары — также поступает, например, Tesla. Вместо этого машина оборудована камерами, которые позволяют ей «видеть мир» при помощи компьютерного зрения. Технология для беспилотников обучается на реальных записях с видеорегистраторов и других данных, которые собирают компании-партнёры.