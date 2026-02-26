Популярное
Евгения Евсеева
Инвестиции

Мосбиржа предложила ЦБ обязать компании раскрывать подробности сделок о слиянии и поглощении — например, стоимость покупки

Сейчас фирмы делают это по своему усмотрению.

Источник: ТАСС
  • Об этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.
  • По её словам, площадка предложила сделать обязательным для эмитентов раскрытие подробной информации по завершённым сделкам слияния и поглощения (M&A).
  • Сейчас законодательство позволяет компаниям самим решать, раскрывать ли им подробности сделок. Однако это «демотивирует» инвесторов приходить на публичный рынок и побуждает их «покупать 16-ую квартиру», заявила Логинова.
  • Журналистам она пояснила, что предложение Мосбиржи — чтобы в нормативную базу вошли правила раскрывать, по какой оценке куплена компания, как это повлияет на бизнес, какими будут финансовые показатели с учётом приобретения.

