Мосбиржа предложила ЦБ обязать компании раскрывать подробности сделок о слиянии и поглощении — например, стоимость покупки

Сейчас фирмы делают это по своему усмотрению. Источник: ТАССОб этом сообщила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.По её словам, площадка предложила сделать обязательным для эмитентов раскрытие подробной информации по завершённым сделкам слияния и поглощения (M&A).Сейчас законодательство позволяет компаниям самим решать, раскрывать ли им подробности сделок. Однако это «демотивирует» инвесторов приходить на публичный рынок и побуждает их «покупать 16-ую квартиру», заявила Логинова.Журналистам она пояснила, что предложение Мосбиржи — чтобы в нормативную базу вошли правила раскрывать, по какой оценке куплена компания, как это повлияет на бизнес, какими будут финансовые показатели с учётом приобретения.