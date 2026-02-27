Netflix отказался повышать цену за активы Warner Bros. после того, как совет директоров студии назвал предложение Paramount Skydance более выгодным

Руководство стриминга сообщило, что сделка перестала быть «финансово привлекательной». Фото Bloomberg В середине февраля 2026 года Paramount Skydance заявила, что готова заплатить по $31 за акцию Warner Bros. Discovery (WBD) — в общей сложности около $111 млрд. Она также согласилась выплатить $2,8 млрд компенсации за расторжение сделки с Netflix.После изучения условий совет директоров WBD назвал новое предложение более выгодным и дал Netflix четыре дня, чтобы пересмотреть условия заключённой до этого сделки.Однако стриминг заявил, что не будет повышать цену своего предложения. В компании пояснили, что больше не считают сделку «финансово привлекательной».Мы считаем, что смогли бы эффективно управлять культовыми брендами Warner Bros., и что наша сделка укрепила бы индустрию развлечений, а также сохранила и создала бы больше рабочих мест в США. Но эта сделка всегда была лишь «приятным дополнением» по приемлемой цене, а не «необходимой покупкой».из заявления NetflixNetflix объявил о покупке Warner Bros. 5 декабря 2025 года. Сделку запланировали закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию и одобрения со стороны регуляторов.В декабре 2025 года Paramount заявила, что готова купить всю группу Warner Bros. Discovery по цене $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд. Предложение направили напрямую акционерам — в обход совета директоров. Позже добавила личные гарантии от сооснователя Oracle Ларри Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount). Warner Bros. отказалась.В январе 2026 года Paramount подала иск к Warner Bros. Discovery, чтобы затормозить сделку с Netflix, а также заявила о планах выдвинуть кандидатуры в совет директоров Warner Bros. и предложить поправку к уставу компании.После этого Netflix пересмотрел своё предложение и согласился оплатить сделку полностью деньгами — до этого часть суммы планировали покрыть акциями стриминга. #новости #netflix #wbd #paramount