Hyundai инвестирует $6,3 млрд в строительство ИИ-кластера и завода по производству роботов в Южной Корее

В компании заявляют, что проект создаст более 70 тысяч рабочих мест.Источник: BloombergБольшую часть инвестиций направят на строительство дата-центра для ИИ, который будет оснащён 50 тысячами графических процессоров — чтобы поддержать разработку автономных автомобилей и обучение роботов, пишет Bloomberg.В кластере также разместят завод по производству роботов, электростанцию на солнечной энергии и установки для электролиза воды, которые будут вырабатывать «зелёный» водород, отмечает издание. Акции Hyundai 27 февраля 2026 года выросли на 10,6%.Hyundai наращивает инвестиции в ИИ, робототехнику и технологии автономного вождения на фоне усиливающегося давления на основной автомобильный бизнес компании из-за тарифов со стороны США и конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. В октябре 2025 года Nvidia заключила соглашение о поставках в Южную Корею более 260 тысяч передовых чипов для ИИ Blackwell. Их распределят между корейскими компаниями, включая Samsung, Hyundai и SK Hynix.#новости #hyundai