Случится небольшой рост котировок, но затем всё стабилизируется: эксперты рассказали РБК, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на стоимость нефти, золота и акций

Для России принципиальный вопрос — сохранение поставок нефти из Ирана в Китай. Если по каким-либо причинам они сократятся, это будет поддерживать спрос на российскую нефть со стороны Китая и может привести к сокращению дисконта российской марки Urals к Brent.

В глазах инвесторов, которые сейчас обеспокоены динамикой доходов российского бюджета, такая перспектива выглядит позитивной и будет поддерживать рост котировок на фондовом рынке. Кроме того, этот сценарий будет сопряжён с более крепким курсом рубля и большим потенциалом для снижения ставки, что также позитивно.