Евгения Евсеева
Инвестиции

Случится небольшой рост котировок, но затем всё стабилизируется: эксперты рассказали РБК, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на стоимость нефти, золота и акций

Мировые рынки уже отреагировали ростом — стоимость Brent на пике достигала $82,37 за баррель. Также подросли на 2-5% акции российских нефтяных компаний.

  • 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 1 марта они нанесли серию ударов по объектам на территории страны. В ответ Иран объявил об ударах по Израилю и военным объектам США на Ближнем Востоке.
  • Мировые биржи пока закрыты — но судить о реакции рынка можно по котировкам Мосбиржи, пишет РБК (текст издания вышел до открытия рынка, к утру котировки изменились — vc.ru). Например, стоимость апрельского и майского фьючерсов Brent превысила $75 за баррель, в то время как на Лондонской бирже в пятницу майский контракт закрылся на отметке $72,87.
  • Также на Мосбирже выросло золото — ближайший мартовский фьючерс составил $5400 за унцию. На Comex стоимость золота остановилась на отметке в $5247,9. Контракт на серебро с исполнением в марте прибавил более 5% и превысил $99 за унцию, хотя накануне на мировых площадках стоимость драгметалла закрылась на уровне $93,76. Российский рынок акций по итогам торгов выходного дня вырос на 0,72%, до 2820,44 пункта.
  • По мнению руководителя центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталии Орловой, ситуация с Ираном развивается «по достаточно динамичному сценарию». Скорее всего, конфликт не затянется. Рост нефтяных котировок, которым отреагирует рынок, в «обозримом будущем» может сойти на нет.

Для России принципиальный вопрос — сохранение поставок нефти из Ирана в Китай. Если по каким-либо причинам они сократятся, это будет поддерживать спрос на российскую нефть со стороны Китая и может привести к сокращению дисконта российской марки Urals к Brent.

В глазах инвесторов, которые сейчас обеспокоены динамикой доходов российского бюджета, такая перспектива выглядит позитивной и будет поддерживать рост котировок на фондовом рынке. Кроме того, этот сценарий будет сопряжён с более крепким курсом рубля и большим потенциалом для снижения ставки, что также позитивно.

Наталия Орлова, руководитель центра макроэкономического анализа «Альфа-банка»
  • Профессор РЭШ Олег Шибанов ждёт кратковременного роста золота и серебра. Динамика фондового рынка, по его оценке, будет «смешанной»: положительные сигналы ждут нефтяную отрасль, остальные же никак не выигрывают от конфликта. Может вырасти цена нефти, но ОПЕК готовится принять решение об увеличении добычи, поэтому «существенных» надбавок не будет.
  • Катастрофы случиться не должно — мировой рынок уже какое-то время живёт с риском начала конфликта, считает директор по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрий Полевой. Может подорожать нефть, но решение ОПЕК смягчит ситуацию. Сохранится спрос на золото и гособлигации США. Глобальный курс доллара может пока не показывать явной тенденции или немного ослабнуть.

Для России из-за нашей отгороженности от мировых рынков происходящее вряд ли несет большой риск для фондового рынка. Основной канал — это всё-таки сырьевые цены и дисконты плюс внешний спрос на остальной экспорт. Более дорогая нефть, вероятно, сохранит рубль крепким на более длительный период, несмотря на растущие опасения его неизбежного ослабления из-за корректировки базовой цены бюджетного правила.

Дмитрий Полевой, директор по инвестициям «Астра Управление активами»
  • Директор по стратегии УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Надоршин считает, что российскую нефть «заберут» те, кто раньше её не покупал, но резкого роста цен не будет. Золото может вырасти до $5600-5700 за унцию, после чего случится коррекция — но глобально рост продолжится.

