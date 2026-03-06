Популярное
Полина Лааксо
Инвестиции

Глава стартапа Cluely, который помогал жульничать на собеседованиях и привлёк деньги от Andreessen Horowitz, признался, что наврал СМИ о выручке

И, по словам TechCrunch, солгал и на этот раз.

Чунгин «Рой» Ли. Источник: TechCrunch
Чунгин «Рой» Ли. Источник: TechCrunch
  • Cluely соосновал 22-летний Чунгин «Рой» Ли. Изначально стартап развивал ИИ-ассистента, который подсказывал ответы на рабочих встречах и собеседованиях, анализируя аудио и окна в браузере в режиме реального времени. Позже начал позиционировать себя как ИИ-сервис для заметок.
  • В апреле 2025 года Cluely привлёк $5,3 млн, а в июне — ещё $15 млн. Среди инвесторов: Andreessen Horowitz, Abstract Ventures и Susa Ventures.
  • В июле того же года Ли рассказал TechCrunch, что у Cluely есть прибыль, а прогнозируемая регулярная годовая выручка (ARR) Cluely достигла $7 млн, хотя за несколько недель до этого он говорил лишь о $3 млн.
  • 5 марта 2026 года стартапер признался, что приврал. Стартап, по его словам, и правда прибыльный. Но ARR тогда составляла $5,2 млн.

Мне тогда «в холодную» позвонила какая-то женщина с вопросами о показателях. Я не думал, что это для статьи, вот и наплёл.

Это единственный раз, когда я прям откровенно наврал в публичном онлайн-пространстве.

Рой Ли
  • TechCrunch пишет, что дело обстояло иначе. Журналистка издания позвонила Ли потому, что побеседовать с ним предложил его же пиарщик со словами: «Был бы рад организовать интервью с Роем. Можно обсудить развитие Cluely, его видение». СМИ согласилось, после чего представитель Ли поделился номером и подтвердил, что сооснователь ждёт звонка.
  • Пользователи в комментариях считают, что инвесторы теперь могут подать на Ли в суд за мошенничество.

Стартап обречён:

— На биржу не выйдет, потому что присядет за мошенничество с ценными бумагами.

— Покупателя на активы не найдёт, так как технологий нет, а риски огромные.

— Прибыль обнулит конкуренция.

@playerTwoQ

Прикиньте, как хорошо техиндустрия изолировала себя от регуляторов, что можно просто выйти в интернет и сознаться в мошенничестве.

@WillManidis

Тебе повезло, что вы не поднимали новых раундов с тех пор.

@Austen

Да ладно, народ. Подумаешь, разок наврал. Больше ведь не будет.

@gannonbreslin
