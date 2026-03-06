И, по словам TechCrunch, солгал и на этот раз. Чунгин «Рой» Ли. Источник: TechCrunchCluely соосновал 22-летний Чунгин «Рой» Ли. Изначально стартап развивал ИИ-ассистента, который подсказывал ответы на рабочих встречах и собеседованиях, анализируя аудио и окна в браузере в режиме реального времени. Позже начал позиционировать себя как ИИ-сервис для заметок.В апреле 2025 года Cluely привлёк $5,3 млн, а в июне — ещё $15 млн. Среди инвесторов: Andreessen Horowitz, Abstract Ventures и Susa Ventures.В июле того же года Ли рассказал TechCrunch, что у Cluely есть прибыль, а прогнозируемая регулярная годовая выручка (ARR) Cluely достигла $7 млн, хотя за несколько недель до этого он говорил лишь о $3 млн.5 марта 2026 года стартапер признался, что приврал. Стартап, по его словам, и правда прибыльный. Но ARR тогда составляла $5,2 млн.Мне тогда «в холодную» позвонила какая-то женщина с вопросами о показателях. Я не думал, что это для статьи, вот и наплёл.Это единственный раз, когда я прям откровенно наврал в публичном онлайн-пространстве. Рой ЛиTechCrunch пишет, что дело обстояло иначе. Журналистка издания позвонила Ли потому, что побеседовать с ним предложил его же пиарщик со словами: «Был бы рад организовать интервью с Роем. Можно обсудить развитие Cluely, его видение». СМИ согласилось, после чего представитель Ли поделился номером и подтвердил, что сооснователь ждёт звонка.Пользователи в комментариях считают, что инвесторы теперь могут подать на Ли в суд за мошенничество.Стартап обречён: — На биржу не выйдет, потому что присядет за мошенничество с ценными бумагами.— Покупателя на активы не найдёт, так как технологий нет, а риски огромные.— Прибыль обнулит конкуренция. @playerTwoQПрикиньте, как хорошо техиндустрия изолировала себя от регуляторов, что можно просто выйти в интернет и сознаться в мошенничестве.@WillManidisТебе повезло, что вы не поднимали новых раундов с тех пор. @AustenДа ладно, народ. Подумаешь, разок наврал. Больше ведь не будет.@gannonbreslinВиктория ЛиAI25.07.2025«Что-то среднее между мужской общагой, контент-фабрикой и качалкой»: как работают в ИИ-стартапе Cluely, который помогает «жульничать» на собеседованиях и рабочих звонках По словам основателя Cluely Чунгина «Роя» Ли, он черпает идеи для создания «рабочей» атмосферы из времён первобытных охотников-собирателей.#новости