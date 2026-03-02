Популярное
Евгения Евсеева
Инвестиции

Акции туристических и авиакомпаний по всему миру обвалились на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Они несут потери из-за вынужденных отмен туров и перелётов.

Источник: Reuters
  • Конфликт между США, Израилем и Ираном привёл к проблемам в авиасообщении: закрытию воздушного пространства и ключевых аэропортов — международных хабов для стыковочных рейсов, пишет Reuters. Например, третий день не работает аэропорт в Дубае — самый загруженный в мире.
  • Для авиаотрасли проблема сравнима по уровню с пандемией Covid-19, отмечает издание. На 15:12 мск падают акции Lufthansa (-5%), InterGlobe Aviation (-6,36%), SpiceJet (-5,72%), China Southern Airlines (-4,63%), ANA Holdings (-5,35%), United Airlines (-6,43%), Delta Air Lines (-5,94%) и других. Снижаются и акции российских авиакомпаний — например, у «Аэрофлота» они опустились на 2,63%.
  • Авиаперевозчики вынужденно отменяют рейсы: это уже сделали Singapore Airlines, Japan Airlines, Air India и Cathay Pacific.
  • Кроме того, падают акции и других фирм: крупнейшей европейской туристической компании TUI (-8,9%), сети отелей Accor (-8,67%), круизных Carnival (-7,45%), Norwegian Cruise Line (-7,22%), Royal Caribbean (-6,74%).

