Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Paramount Skydance до «мусорного» после сделки с Warner Bros.

Из-за роста долговой нагрузки. Источник: Getty ImagesМеждународное агентство Fitch понизило рейтинг кинокомпании Paramount Skydance до «мусорного» — с BBB- до BB+, пишет Bloomberg. Это означает, что до этого у компании был средний уровень надёжности, а стал — «умеренно низким».Это связано с соглашением о покупке Warner Bros. Discovery — оно существенно увеличит долговую нагрузку на Paramount Skydance, отмечает Fitch.У Paramount Skydance уже есть долги на $14 млрд, а для покупки Warner Bros. ей понадобится взять кредиты ещё на $58 млрд, считает агентство. Так долговая нагрузка превысит $70 млрд.Кроме того, рейтингу компании присвоили статус RWN — это означает негативный прогноз по его дальнейшему состоянию, его могут понизить ещё сильнее. Чтобы избавиться от статуса, Paramount Skydance придётся либо расторгнуть сделку, либо завершить её и отчитаться о структуре капитала.Netflix объявил о покупке Warner Bros. 5 декабря 2025 года. Сделку запланировали закрыть в третьем квартале 2026 года — после выделения Discovery Global из Warner Bros. в отдельную публичную компанию и одобрения со стороны регуляторов.В декабре 2025 года Paramount заявила, что готова купить всю группу Warner Bros. Discovery по цене $30 за акцию при общей сумме в $108 млрд. Предложение направили напрямую акционерам — в обход совета директоров. Позже добавили личные гарантии от сооснователя Oracle Ларри Эллисона (его сын Дэвид возглавляет Paramount). Warner Bros. отказалась.В январе 2026 года Paramount подала иск к Warner Bros. Discovery, чтобы затормозить сделку с Netflix, а также заявила о планах выдвинуть кандидатуры в совет директоров Warner Bros. и предложить поправку к уставу компании.После этого Netflix пересмотрел своё предложение и согласился оплатить сделку полностью деньгами — до этого часть суммы планировали покрыть акциями стриминга.В середине февраля 2026 года Paramount Skydance заявила, что готова заплатить по $31 за акцию Warner Bros. Discovery — в общей сложности около $111 млрд. Она также согласилась выплатить $2,8 млрд компенсации за расторжение сделки с Netflix. Последний же отказался от повышения цены. Reuters писало, что после этого Warner Bros. согласилась на предложение Paramount Skydance. #новости