Таня Боброва
Инвестиции

Южнокорейский индекс Kospi упал на рекордные 12% на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Индекс снижается второй день подряд.

Источник: Reuters
  • 4 марта 2026 года основной индекс южнокорейского рынка Kospi упал на 12,1% после падения на 7,2% днём ранее на фоне снижения акций Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor и других, пишет Bloomberg. Из-за этого торги приостанавливали на 20 минут.
  • По словам Reuters, падение на 12,1% стало самым большим внутридневным падением за историю индекса. Южнокорейская вона ослабла, приблизившись к отметке 1500 за доллар США, отмечает Nikkei Asia.
  • Снижение индекса происходит из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке и блокировки передвижения через Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть растут. Южная Корея — один из крупнейших мировых покупателей нефти, около 70% её закупок приходится на Ближний Восток, отмечает Reuters.
  • Кроме того, южнокорейские акции сильно выросли в последние месяцы на фоне оптимизма инвесторов по поводу спроса на чипы памяти: индекс Kospi на пике рос почти на 50% в 2026 году. Это сделало рынок особенно уязвимым при внезапной смене настроений, отмечает Nikkei Asia.
Динамика индекса Kospi. Источник: Bloomberg
Динамика индекса Kospi. Источник: Bloomberg

#новости

