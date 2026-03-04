Южнокорейский индекс Kospi упал на рекордные 12% на фоне кризиса на Ближнем Востоке

Индекс снижается второй день подряд.Источник: Reuters4 марта 2026 года основной индекс южнокорейского рынка Kospi упал на 12,1% после падения на 7,2% днём ранее на фоне снижения акций Samsung Electronics, SK Hynix, Hyundai Motor и других, пишет Bloomberg. Из-за этого торги приостанавливали на 20 минут.По словам Reuters, падение на 12,1% стало самым большим внутридневным падением за историю индекса. Южнокорейская вона ослабла, приблизившись к отметке 1500 за доллар США, отмечает Nikkei Asia.Снижение индекса происходит из-за обострения кризиса на Ближнем Востоке и блокировки передвижения через Ормузский пролив. На этом фоне цены на нефть растут. Южная Корея — один из крупнейших мировых покупателей нефти, около 70% её закупок приходится на Ближний Восток, отмечает Reuters.Кроме того, южнокорейские акции сильно выросли в последние месяцы на фоне оптимизма инвесторов по поводу спроса на чипы памяти: индекс Kospi на пике рос почти на 50% в 2026 году. Это сделало рынок особенно уязвимым при внезапной смене настроений, отмечает Nikkei Asia.Динамика индекса Kospi. Источник: Bloomberg#новости