Глава Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что инвестиции на сумму $30 млрд в OpenAI «могут стать последним» вложением в компанию

До этого производитель чипов планировал вложить в стартап $100 млрд, но теперь Хуанг называет такой объём финансирования «маловероятным», в том числе из-за планов OpenAI провести IPO.Глава Nvidia Дженсен Хуанг. Фото Reuters Об этом глава Nvidia сообщил в ходе конференции Morgan Stanley по технологиям, передаёт CNBC. По его словам, компания «может» отказаться от дальнейших инвестиций в OpenAI.Он также допустил, что Nvidia перестанет инвестировать и в Anthropic. Хуанг объяснил это тем, что обе компании готовятся провести IPO, а после выхода на биржу «окно» для инвестиций будет закрыто.Однако TechCrunh полагает, что у такого решения есть другие причины. В частности, «круговой» принцип инвестиций. В сентябре 2025 года Nvidia объявила о планах вложить в OpenAI до $100 млрд, а та в свою очередь пообещала закупить чипы Nvidia на такую же сумму. Эксперты тогда раскритиковали сделку как пример «самоподдерживающегося пузыря».В итоге Nvidia сократила объём инвестиций в OpenAI в рамках последнего раунда до $30 млрд. Другими инвесторами выступили SoftBank и Amazon: общий объём финансирования составил $110 при оценке компании в $730 млрд до инвестиций. #новости #nvidia #openai