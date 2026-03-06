SoftBank запланировала взять кредит на $40 млрд, чтобы профинансировать новые инвестиции в OpenAI — Bloomberg

Японская компания уже вложила в разработчика ChatGPT $40 млрд.Источник: SCMPЗайм станет крупнейшим в истории SoftBank — большая его часть пойдёт на инвестиции в OpenAI, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Андеррайтерами выступят четыре банка, включая JPMorgan Chase.OpenAI — центральный актив в инвестиционном портфеле SoftBank, отмечает агентство. Японская компания уже вложила в американского разработчика $40 млрд, её доля в OpenAI на конец 2025 года составляла около 11%.Reuters писало, что SoftBank для выполнения своих обязательств перед OpenAI целиком продала долю в Nvidia — более 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд, а также часть доли в мобильном операторе T-Mobile на сумму более $9,1 млрд. Кроме того, компании якобы пришлось уволить часть сотрудников, а крупные сделки теперь требуют личного согласования с главой SoftBank Масаёси Соном.В январе 2026 года СМИ, включая Reuters, WSJ и Bloomberg, писали, что SoftBank запланировала вложить в OpenAI ещё $30 млрд.Масштаб инвестиций SoftBank в OpenAI настораживает аналитиков и усиливает опасения по поводу возможного «пузыря» на рынке ИИ. Из-за этого агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг японской компании до «негативного» в начале марта 2026 года, подчёркивает Bloomberg.#новости #openai