Акции SoftBank с осени 2025 года потеряли 48% стоимости на фоне увеличения её инвестиций в OpenAI

Больше половины портфеля объёмом $320 млрд SoftBank приходится на неликвидные труднопродаваемые активы.Фото Reuters 9 марта 2026 года акции SoftBank на Токийской бирже упали на 9,8% — вдвое сильнее, чем весь японский рынок в целом, пишет FT. Поводом послужили новости, что OpenAI и Oracle отказались от планов от расширения дата-центра в Техасе в рамках проекта Stargate, в котором также участвует SoftBank.С ноября 2025 года бумаги компании потеряли 48% стоимости. Инвесторов беспокоит «рискованная ставка» SoftBank на OpenAI. Общий объём инвестиций в стартап достиг $64,6 млрд.Для выполнения своих обязательств перед стартапом SoftBank целиком продала долю в Nvidia на сумму около $5,8 млрд, а также часть доли в мобильном операторе T-Mobile на более чем $9,1 млрд, писало Reuters. Кроме того, компании якобы пришлось уволить часть сотрудников, а крупные сделки теперь требуют личного согласования с главой Масаёси Соном.По оценкам рейтингового агентства S&P, больше половины портфеля SoftBank объёмом $320 млрд теперь приходится на неликвидные труднопродаваемые активы. В марте 2026 года агентство понизило кредитный рейтинг компании до спекулятивного «BB+».Решение S&P осложняет попытки SoftBank привлечь займы для дальнейших инвестиций в OpenAI. До этого Bloomberg сообщило, что компания планирует взять кредит на $40 млрд.Текущее положение SoftBank вписывается в «привычный» для компании цикл подъёмов и спадов, отмечает FT: Масаёси Сон «увлекается» новой темой, наращивает инвестиции и увеличивает кредитное плечо, пока акционеры и кредиторы не начинают давить на него. В прошлом такой подход приносил как победы (ранние инвестиции в Alibaba), так и провалы (вложения в сеть коворкингов WeWork).Впрочем, SoftBank продолжает диверсифицировать инвестиции. В частности, запланировала вложить $9 млрд в проекты, связанные с робототехникой и «развитием цифровой инфраструктуры», уточняет издание, не приводя подробностей. #новости #softbank