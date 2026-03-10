Акции падают, доллар растёт, а надежд на снижение ставок всё меньше: Reuters — о том, как изменились торговые тренды из-за конфликта на Ближнем Востоке

Пересказ материала издания. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке заставила инвесторов пересмотреть торговые стратегии и инвестиционные темы 2026 года, пишет Reuters. Они делали ставку на рост экономики, стагфляционный шок в их планы не входил. Издание выделило пять трендов, которые стали возможными из-за боевых действий.Короткие позиции по доллару оказались под давлением. Ещё в феврале 2026 года инвесторы держали крупнейшую с 2021 года ставку на ослабление доллара. Ожидаемое снижение ставки Федеральной резервной системой США (ФРС) давало мало причин для покупки американской валюты. Но в итоге доллар вырос — достиг максимума с ноября 2025 года. Это свидетельствует о стремлении инвесторов защитить свои активы.Акции по всему миру, кроме США, падают. В начале 2026-го они демонстрировали рост, а теперь просели. Например, упал мировой индекс MSCI World, а американский S&P 500 проявил устойчивость — инвесторы отдавали предпочтение американскому рынку, так как США меньше зависят от импорта энергии. Конфликт сделал акции зависимыми от процентных ставок и цен на нефть.Развивающиеся рынки под угрозой. В начале 2026-го индекс акций развивающихся рынков вырос более чем на 15%, а индекс валют MSCI прибавил 1,9%. Но на неделе со 2 по 8 марта они потеряли 7% и 1,5% соответственно. Снижение заметнее всего на рынках, подверженных влиянию Ближнего Востока и «нефтяных шоков», — Египет, ОАЭ и Таиланд — а также среди лидеров 2025 года и начала 2026-го — Южной Кореи, Бразилии и Южной Африки.Резкое повышение цен на энергию усилило опасения по поводу роста инфляции и поставило под сомнения вероятность снижения ставок: до начала конфликта инвесторы оценивали вероятность снижения ставки ФРС в июне 2026-го в 50%, сейчас она сократилась до 25%. Также снизились ожидания, что ставку снизят в Великобритании, а от Европейского центрального банка ждут только повышения.Дешевеют акции банков. Причина — инвесторы оценивают экономические последствия возможных перебоев поставок через Ормузский пролив. На фоне роста инфляции может упасть спрос на кредиты и замедлиться кредитование.#новости