Google закрыла сделку по покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за $32 млрд

Это крупнейшее приобретение в истории компании, отмечает TechCrunch.Источник: Gabby Jones / Bloomberg / Getty Images / TechCrunchGoogle рассказала о закрытии сделки в своём блоге. Wiz станет частью Google Cloud, но сохранит свой бренд. Сделка поможет компании повысить безопасность и позволит клиентам «быстро и безопасно разворачивать сервисы на любой облачной или ИИ-платформе».Основанная в 2020 году Wiz занимается кибербезопасностью облачных сервисов. Летом 2024-го источники СМИ рассказали, что Google ведёт переговоры о её покупке за $23 млрд. Тогда Wiz отказалась. В марте 2025-го источники говорили, что сумма выросла до $30 млрд. Затем сама Google подтвердила покупку за $32 млрд.По данным PitchBook, которые приводила FT в июле 2024-го, стартап привлёк за всё время около $2 млрд. В ходе раунда на $1 млрд, о котором компания объявила в мае 2024 года, инвесторы оценили Wiz в $12 млрд.Среди клиентов стартапа, по словам Google, — 50% компаний из списка Fortune 100 и «ведущие мировые фирмы», в том числе Shell, BMW, LVMH, Morgan Stanley, Mars и другие.#новости #google #wiz