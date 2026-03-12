Акционеры «Т-Технологий» одобрили дробление акций в соотношении 1 к 10

Общее число бумаг увеличится с 268 млн до 2,68 млрд. Акционеры компании одобрили инициативу совета директоров, который в начале 2026 года предложил провести дробление акций в соотношении 1 к 10, следует из решения, опубликованного Центром раскрытия корпоративной информации. «За» проголосовали 99% участников общего собрания.Конвертация состоится на восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений. Подробности процедуры в компании пообещали раскрыть позднее.После дробления общее число акций «Т-Технологий» составит 2,68 млрд, а номинальная стоимость одной бумаги сократится до 36 копеек.По словам компании, дробление позволит сделать акции «более доступными» для розничных инвесторов. На 10:36 мск 12 марта 2026 года одна бумага «Т-Технологий» на Мосбирже торгуется по цене 3384,2 рубля.Помимо сплита совет директоров также предлагал акционерам до конца 2026 года консолидировать «до 100%» акций «Точка Банка». Инициатива предполагала проведение допэмиссии акций по закрытой подписке. Голосование по этому вопросу состоится в июне 2026 года, уточнили в компании.В 2025 году «Т-Технологии» сообщили, что получили 50,1% в «Каталитик пипл», которая владеет 64% «Точка Банка». Ещё 49,99% остались у «Интерроса» Владимира Потанина.#новости #ттехнологии