Акции Nintendo выросли на 19% за неделю на фоне выхода Pokémon Pokopia — это самый большой недельный рост с 2016 года

Игра вышла в начале марта 2026 года.Источник: DTF5 марта 2026 года Nintendo выпустила симулятор жизни Pokémon Pokopia — эксклюзивно на Switch 2. За четыре дня после релиза её продажи превысили 2,2 млн копий.Акции Nintendo растут четыре торговые сессии подряд, отмечает Bloomberg. С начала недели капитализация увеличилась на $14 млрд — это самое резкое недельное повышение с июля 2016 года, пишет агентство.Источник: Bloomberg«Сильный дебют» помог частично компенсировать падение акций Nintendo из-за дефицита памяти, указывает издание. И отмечает: рост бумаг особено примечателен на фоне общего спада на мировых рынках из-за рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке.#новости