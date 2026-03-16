«Ъ» узнал, что Wildberries интересовался покупкой авиакомпании Nordwind и всё еще заинтересован в Azur Air

О возможной сделке с последней сообщил 16 марта 2026 года канал «Авиаторщина».Источник фото: «Ъ»По данным источников «Ъ», объединённая Wildberries & Russ направила предложения о покупке нескольким российским авиакомпаниям. Был ли в списке кто-то помимо Azur Air и Nordwind — не уточняется.Интерес Wildberries к авиакомпаниям объясняют сотрудничеством с туроператором Fun&Sun: вместе компании развивают отели. Сам маркетплейс называл это партнёрством. Источники «Известий» в октябре 2025 года говорили, что туроператора выкупили.Если Wildberries обзаведётся компанией с опытом в чартерных перевозках, Fun&Sun сможет приобретать места с минимальной наценкой или по себестоимости.В Nordwind отказались давать комментарий «Ъ». Его источники утверждают, что компания не стала рассматривать предложение.В Azur Air ещё после публикации «Авиаторщины» заявили, что не обсуждают продажу активов. Собеседники газеты же сообщили, что «стороны пока не достигли консенсуса по цене».По их словам, владельцы Azur Air могут рассматривать сделку как возможность выйти из проблемного актива. 12 марта Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта. Источники «Ведомостей» говорили, что Ространснадзор выявил системные нарушения в техническом обслуживании самолётов. Устранить их сказали до 8 июня, иначе сертификат аннулируют.Аналитики Freedom Finance Global оценили стоимость Azur Air в 14-28 млрд рублей «исходя из средних мультипликаторов для публичных российских и зарубежных авиакомпаний ближе к нижней границе». В «Альфа-Банке» — в 7-10 млрд рублей, если «оценивать актив по флоту»: у Azur Air 13 дальнемагистральных самолётов. Евгения Евсеева, Транспорт, 13:39. Wildberries запланировал купить авиакомпанию Azur Air — «Авиаторщина». Обновлено в 14:12 мск: Azur Air опровергла информацию о продаже авиакомпании: такие переговоры не ведутся, обсуждения с какими-либо потенциальными покупателями отсутствуют. Сумма сделки неизвестна, закрыть её могут к маю 2026 года.