Полина Лааксо
Инвестиции

«Ъ» узнал, что Wildberries интересовался покупкой авиакомпании Nordwind и всё еще заинтересован в Azur Air

О возможной сделке с последней сообщил 16 марта 2026 года канал «Авиаторщина».

Источник фото: «Ъ»
  • По данным источников «Ъ», объединённая Wildberries & Russ направила предложения о покупке нескольким российским авиакомпаниям. Был ли в списке кто-то помимо Azur Air и Nordwind — не уточняется.
  • Интерес Wildberries к авиакомпаниям объясняют сотрудничеством с туроператором Fun&Sun: вместе компании развивают отели. Сам маркетплейс называл это партнёрством. Источники «Известий» в октябре 2025 года говорили, что туроператора выкупили.
  • Если Wildberries обзаведётся компанией с опытом в чартерных перевозках, Fun&Sun сможет приобретать места с минимальной наценкой или по себестоимости.

  • В Nordwind отказались давать комментарий «Ъ». Его источники утверждают, что компания не стала рассматривать предложение.
  • В Azur Air ещё после публикации «Авиаторщины» заявили, что не обсуждают продажу активов. Собеседники газеты же сообщили, что «стороны пока не достигли консенсуса по цене».
  • По их словам, владельцы Azur Air могут рассматривать сделку как возможность выйти из проблемного актива. 12 марта Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта. Источники «Ведомостей» говорилиговорили, что Ространснадзор выявил системные нарушения в техническом обслуживании самолётов. Устранить их сказали до 8 июня, иначе сертификат аннулируют.

  • Аналитики Freedom Finance Global оценили стоимость Azur Air в 14-28 млрд рублей «исходя из средних мультипликаторов для публичных российских и зарубежных авиакомпаний ближе к нижней границе». В «Альфа-Банке» — в 7-10 млрд рублей, если «оценивать актив по флоту»: у Azur Air 13 дальнемагистральных самолётов.

Wildberries запланировал купить авиакомпанию Azur Air — «Авиаторщина»
Обновлено в 14:12 мск
Azur Air опровергла информацию о продаже авиакомпании: такие переговоры не ведутся, обсуждения с какими-либо потенциальными покупателями отсутствуют.

Сумма сделки неизвестна, закрыть её могут к маю 2026 года.

Источник: Azur Air

