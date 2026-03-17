Данила Бычков
Инвестиции

OpenAI запланировала создать совместное предприятие с инвестиционными фондами для продажи ИИ-инструментов корпоративным клиентам — Reuters

Над аналогичным проектом также работает Anthropic.

Источник: Reuters
  • OpenAI находится на продвинутой стадии переговоров с фондами прямых инвестиций о создании совместного предприятия, которое будет распространять её корпоративные продукты среди компаний из портфелей этих фондов, пишет Reuters со ссылкой на источники.
  • Компания пытается привлечь фонды прямых инвестиций, потому что они влияют на то, как бизнес распределяет бюджеты на искусственный интеллект и ПО, отмечает издание. Сделка может упростить внедрение продуктов OpenAI в корпоративном секторе.
  • По оценкам на конец февраля 2026 года, корпоративный бизнес приносил OpenAI около $10 млрд из общего годового дохода в $25 млрд. При этом на рынке корпоративного ИИ продукты от Anthropic считаются «более продвинутыми», отмечает Reuters.
  • Якорным инвестором выступит фонд TPG, также в проекте примут участие Advent International, Bain Capital и Brookfield Asset Management. Все четыре фонда получат места в совете директоров совместного предприятия, подчёркивают источники. Суммарно они вложат около $4 млрд.
  • OpenAI предлагает инвесторам привилегированные акции, которые дают право на приоритетные выплаты по сравнению с обычными акционерами.
  • По словам источников, Anthropic также ведёт переговоры с инвестиционными фондами, чтобы создать совместное предприятие для продажи корпоративных подписок на Claude компаниям из портфелей этих фондов.

#новости #openai

