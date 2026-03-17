OpenAI запланировала создать совместное предприятие с инвестиционными фондами для продажи ИИ-инструментов корпоративным клиентам — Reuters

Над аналогичным проектом также работает Anthropic. Источник: ReutersOpenAI находится на продвинутой стадии переговоров с фондами прямых инвестиций о создании совместного предприятия, которое будет распространять её корпоративные продукты среди компаний из портфелей этих фондов, пишет Reuters со ссылкой на источники.Компания пытается привлечь фонды прямых инвестиций, потому что они влияют на то, как бизнес распределяет бюджеты на искусственный интеллект и ПО, отмечает издание. Сделка может упростить внедрение продуктов OpenAI в корпоративном секторе.По оценкам на конец февраля 2026 года, корпоративный бизнес приносил OpenAI около $10 млрд из общего годового дохода в $25 млрд. При этом на рынке корпоративного ИИ продукты от Anthropic считаются «более продвинутыми», отмечает Reuters.Якорным инвестором выступит фонд TPG, также в проекте примут участие Advent International, Bain Capital и Brookfield Asset Management. Все четыре фонда получат места в совете директоров совместного предприятия, подчёркивают источники. Суммарно они вложат около $4 млрд.OpenAI предлагает инвесторам привилегированные акции, которые дают право на приоритетные выплаты по сравнению с обычными акционерами.По словам источников, Anthropic также ведёт переговоры с инвестиционными фондами, чтобы создать совместное предприятие для продажи корпоративных подписок на Claude компаниям из портфелей этих фондов.#новости #openai