Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Крипто
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Инвестиции

В App Store появилось приложение с функциями «Альфа-Инвестиций»

В банке призвали скачивать его, «пока не удалили».

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Сообщение о приложении ToRefresh появилось в Telegram-канале «Альфа-банка». Frank Media пишет, что сервис замаскирован под помощника для путешествий.
  • Это не первое замаскированное приложение «Альфа-Инвестиций» для iPhone — летом 2025 года сервис выпустил My Products, предназначенное для «контроля свежести продуктов».
  • В апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложения из App Store. После этого банк несколько раз выпускал iOS-приложения под разными названиями.

#новости

3
1
13 комментариев