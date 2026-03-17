В App Store появилось приложение с функциями «Альфа-Инвестиций»

В банке призвали скачивать его, «пока не удалили».Скриншот vc.ruСообщение о приложении ToRefresh появилось в Telegram-канале «Альфа-банка». Frank Media пишет, что сервис замаскирован под помощника для путешествий.Это не первое замаскированное приложение «Альфа-Инвестиций» для iPhone — летом 2025 года сервис выпустил My Products, предназначенное для «контроля свежести продуктов».В апреле 2022 года «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Тогда же Apple удалила его приложения из App Store. После этого банк несколько раз выпускал iOS-приложения под разными названиями.