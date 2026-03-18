Евгения Евсеева
Инвестиции

Разработчик ПО для бизнеса 1C запланировал выйти на биржу осенью 2026 года — РБК

Впервые о желании провести IPO компания заговорила в 2008 году.

Источник: РБК
  • По словам одного из источников издания, 1C находится в «активной фазе подготовки к IPO» и рассматривает возможность провести его осенью 2026 года.
  • Но «акционер ещё колеблется»: до размещения компании нужно перестроить систему финансового и корпоративного управления. Пока не закончится этот процесс, невозможно оценить стоимость всего бизнеса.
  • Другой собеседник издания напомнил, что 20 февраля 2026 года 1С завершила реорганизацию основного юрлица группы: ООО «1С» стало АО «Группа 1С». Сейчас компания занимается упрощением структуры холдинга, который состоит из больше чем 130 юрлиц. Кроме того, она наняла консультантов для размещения.
  • В 1С отметили лишь, что преобразование в АО — «штатная корректировка, не связанная с изменением состава или долей владения».
  • 1С — разработчик ПО для управления бухгалтерией, складами, кадрами и другими бизнес-процессами. Основной продукт — «1С: Предприятие». Компания основана в 1991 году Борисом Нуралиевым. На начало 2022 года ему принадлежало 65% акций, ещё 15% — у его брата Сергея. 1С не раскрывает свою отчётность.
  • Впервые об IPO компания заговорила ещё в 2008 году, размещение планировалось на 2014-й. Позже срок сдвинулся на 2015 год, а затем 1С не делала никаких заявлений по поводу выхода на биржу.

#новости #ipo #1c

