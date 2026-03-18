Разработчик ПО для бизнеса 1C запланировал выйти на биржу осенью 2026 года — РБК

Впервые о желании провести IPO компания заговорила в 2008 году.Источник: РБКПо словам одного из источников издания, 1C находится в «активной фазе подготовки к IPO» и рассматривает возможность провести его осенью 2026 года.Но «акционер ещё колеблется»: до размещения компании нужно перестроить систему финансового и корпоративного управления. Пока не закончится этот процесс, невозможно оценить стоимость всего бизнеса.Другой собеседник издания напомнил, что 20 февраля 2026 года 1С завершила реорганизацию основного юрлица группы: ООО «1С» стало АО «Группа 1С». Сейчас компания занимается упрощением структуры холдинга, который состоит из больше чем 130 юрлиц. Кроме того, она наняла консультантов для размещения.В 1С отметили лишь, что преобразование в АО — «штатная корректировка, не связанная с изменением состава или долей владения».1С — разработчик ПО для управления бухгалтерией, складами, кадрами и другими бизнес-процессами. Основной продукт — «1С: Предприятие». Компания основана в 1991 году Борисом Нуралиевым. На начало 2022 года ему принадлежало 65% акций, ещё 15% — у его брата Сергея. 1С не раскрывает свою отчётность.Впервые об IPO компания заговорила ещё в 2008 году, размещение планировалось на 2014-й. Позже срок сдвинулся на 2015 год, а затем 1С не делала никаких заявлений по поводу выхода на биржу.