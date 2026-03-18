Nebius Аркадия Воложа привлекла $4 млрд в ходе размещения конвертируемых облигаций

Изначально компания рассчитывала привлечь около $3,75 млрд.Источник: ТАССNebius разместила облигации на $2,25 млрд со ставкой 1,25% и сроком погашения в 2031 году и на $1,75 млрд со ставкой 2,625% и сроком погашения в 2033-м.Также выпустили опционы на покупку дополнительных облигаций в течение 13 дней: на сумму до $337,5 млн с погашением в 2031 году и до $262,5 млн с погашением в 2033-м.Средства планируют направить на расширение и строительство центров обработки данных, развитие полного стека облачной инфраструктуры для нейросетей, закупку компонентов и ИИ-чипов.16 марта 2026-го Nebius подписала соглашение с Meta* об аренде вычислительных мощностей на $27 млрд в течение пяти лет. На фоне сделки и последовавшего роста акций компании Forbes увеличил оценку состояния основателя Nebius Аркадия Воложа: за сутки — на $521 млн, до $4,4 млрд. С мая 2025-го оценка выросла больше чем в 3,5 раза.Nebius Group — это Yandex N.V., переименованная после закрытия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса». Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ. Её глава — сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.#новости