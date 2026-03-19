Данила Бычков
Инвестиции

Samsung инвестирует рекордные $73 млрд в производство чипов для ИИ в 2026 году

Компания стремится стать лидером на рынке.

Источник: Bloomberg
Источник: Bloomberg
  • Деньги планируют направить на расширение производства чипов и исследования, пишет Bloomberg. Инвестиции в 2026-м вырастут на 22% год к году и составят $73 млрд.
  • Samsung намерена конкурировать с SK Hynix, ставшей доминирующим поставщиком для Nvidia и вернуть себе статус ведущего производителя полупроводников для ИИ, отмечает издание. Ещё один из конкурентов Samsung, TSMC, инвестирует в расширение производства в 2026 году около $50 млрд.
  • Запланированные капитальные расходы Samsung составят более половины от ожидаемой операционной прибыли в 2026-м (около $140 млрд). На этом фоне акции южнокорейской компании 19 марта 2026 года упали на 3,8%.
  • Samsung ввела режим «управления в чрезвычайной ситуации» в подразделении мобильных устройств, писали СМИ в марте 2026 года. Причинами стали падение маржинальности из‑за скачка цен на чипы памяти и нарушение логистических цепочек из-за конфликта на Ближнем Востоке.

#новости #samsung

10 комментариев