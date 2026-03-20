Данила Бычков
Инвестиции

Разработчик гуманоидных роботов Unitree подал заявку на проведение IPO на Шанхайской бирже

Компания планирует привлечь $610 млн.

Источник: Bloomberg
  • Китайский производитель подал заявку на первичное публичное размещение акций на фоне растущего интереса инвесторов к сфере робототехники и усиления государственной поддержки этого сектора в КНР, пишет Bloomberg.
  • О сроках выхода компании на биржу не сообщается. Привлечённые деньги Unitree планирует направить на расширение производственных мощностей, разработку новых продуктов и ИИ-моделей для управления роботами.
  • Unitree основали в 2016 году. Выручка компании в 2025 году составила 1,71 млрд юаней ($247 млн), чистая прибыль — 287 млн юаней ($41 млн). Unitree поставила свыше 5500 гуманоидных роботов в 2025-м — на долю китайского разработчика пришлось 32,4% мировых поставок, отмечает Reuters.
  • В феврале 2026-го роботы Unitree продемонстрировала своих гуманоидных роботов на гала-концерте в честь праздника весны (китайского Нового года) — они исполнили номер с элементами боевых искусств.
