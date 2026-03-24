Основатель «Делимобиля» Винченцо Трани выкупил 12,9% акций каршеринга

Он считает, что текущая рыночная цена бумаг сервиса не отражает реальную стоимость компании.Винченцо Трани. Источник: «Делимобиль» О сделке сообщили в компании, её детали не приводят. Как уточняет Forbes со ссылкой на центр раскрытия информации, 23 марта 2026 года из состава акционеров «Делимобиля» вышло АО «Дельта Холдинг», которое владело 12,9% — это почти 22,7 млн акций.В сервисе отметили, что «сделка усиливает контроль и стратегическое влияние» основателя и мажоритарного акционера Винченцо Трани на развитие бизнеса.На фоне раскрытия информации акции «Делимобиля» на Мосбирже росли на 5%, на максимуме — до 98,8 рубля, пишет Forbes. На 18:29 мск бумаги торгуются по цене около 93 рублей за штуку. Сам Трани отметил, что «текущая рыночная цена акций не отражает реальную стоимость компании».В ноябре 2025 года Трани стал гендиректором «Делимобиля», а перед этим вернулся в совет директоров компании. Тогда он отмечал, что его переход к операционному управлению — «стратегический шаг, необходимый для возвращения компании на траекторию эффективного роста».Трани основал «Делимобиль» в 2015 году в Москве с парком из 100 автомобилей. За 2025 год ПАО «Каршеринг Руссия» получило 30,8 млрд рублей выручки (+11% год к году) и 3,7 млрд рублей чистого убытка. В компании объяснили его «масштабными инвестициями». Количество пользователей выросло на 15% в годовом выражении — до 12,9 млн. Автопарк сократился с 31,7 тысячи автомобилей на конец 2024-го до 28 тысяч.