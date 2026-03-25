Производитель чипов SK Hynix подаст заявку на проведение IPO в США во второй половине 2026 года

Компания может привлечь около $14 млрд. Источник: BloombergSK Hynix разместит на бирже до 3% своих акций, чтобы финансировать строительство заводов по производству чипов в Южной Корее и США, пишет Reuters. В компании рассчитывают, что наращивание производственных мощностей поможет удовлетворить растущий спрос на чипы для ИИ.Исходя из рыночной капитализации SK Hynix (около $460 млрд), 2-3% акций — это от $9,6 млрд до $14,4 млрд. Выход SK Hynix на биржу в США может стать самым крупным размещением в стране как минимум за последние пять лет, отмечает издание.Листинг в США, где также торгуются акции другого крупного производителя чипов, Micron, позволит продемонстрировать недооценённость бумаг SK Hynix по сравнению с конкурентами, несмотря на более высокую прибыль и технологические возможности компании, считают опрошенные Reuters аналитики.Акции SK Hynix с марта 2025 года выросли на 378% на фоне резко выросшего спроса на чипы для ИИ и дата-центров и возникшего дефицит оперативной памяти. Около 93% всего мирового рынка памяти контролируют три компании: Samsung, SK Hynix и Micron.Данила Бычков