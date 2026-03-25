Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Телеграм
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

Производитель чипов SK Hynix подаст заявку на проведение IPO в США во второй половине 2026 года

Компания может привлечь около $14 млрд.

Источник: Bloomberg
  • SK Hynix разместит на бирже до 3% своих акций, чтобы финансировать строительство заводов по производству чипов в Южной Корее и США, пишет Reuters. В компании рассчитывают, что наращивание производственных мощностей поможет удовлетворить растущий спрос на чипы для ИИ.
  • Исходя из рыночной капитализации SK Hynix (около $460 млрд), 2-3% акций — это от $9,6 млрд до $14,4 млрд. Выход SK Hynix на биржу в США может стать самым крупным размещением в стране как минимум за последние пять лет, отмечает издание.
  • Листинг в США, где также торгуются акции другого крупного производителя чипов, Micron, позволит продемонстрировать недооценённость бумаг SK Hynix по сравнению с конкурентами, несмотря на более высокую прибыль и технологические возможности компании, считают опрошенные Reuters аналитики.
  • Акции SK Hynix с марта 2025 года выросли на 378% на фоне резко выросшего спроса на чипы для ИИ и дата-центров и возникшего дефицит оперативной памяти. Около 93% всего мирового рынка памяти контролируют три компании: Samsung, SK Hynix и Micron.
Техника
Глава совета директоров SK Hynix Чхве Тхэ Вон: «Дефицит чипов памяти сохранится до 2030 года»

Компания планирует нарастить производственные мощности в Южной Корее.

Источник: Bloomberg 

#новости

2
1
Начать дискуссию