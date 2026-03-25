Евгения Евсеева
Инвестиции

Wildberries запустил возможность инвестировать в «бизнес маркетплейса»

В будущем вкладываться можно будет в продавцов и бренды.

  • Wildberries запустил сервис «WB Инвесткопилка»: с его помощью пользователи смогут «вложить свои средства в бизнес маркетплейса» — группу «РВБ» (объединённая компания Wildberries & Russ).
  • Пока он работает в тестовом режиме, а всем пользователям станет доступен в первой половине апреля 2026 года.
  • Инвестировать можно через мобильное приложение маркетплейса, стартовая сумма — 100 рублей. Нужен «WB Кошелёк» уровня «Стандарт». Бесплатный ли счёт и берут ли комиссию за обслуживание — в Wildberries не говорят.
  • Проценты будут начисляться каждый день, доход рассчитывается по формуле «ключевая ставка минус 3 процентных пункта». Сейчас она составляет 15%.
  • Вывести средства «без потери дохода» можно в любой день — либо оплатить ими покупки на Wildberries. В будущем покупатели смогут вкладывать свои средства также в бренды и продавцов, представленных на маркетплейсе.
  • Налоги «урегулируются автоматически» — НДФЛ уплатят за пользователей, сообщает компания. Подавать декларацию не нужно.
  • Оператор «WB Инвесткопилки» — компания «ВБ Инвест», которую ЦБ в сентябре 2025 года внёс в реестр операторов инвестиционных платформ.

