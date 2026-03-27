SoftBank получила рекордный кредит на $40 млрд для новых инвестиций в OpenAI — акции японской компании упали на 8%

Инвесторов беспокоит «рискованная ставка» SoftBank на американского разработчика.Источник: BloombergSoftBank подписала кредитное соглашение сроком на год для дальнейших инвестиций в OpenAI пишет Bloomberg. Андеррайтерами выступили JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank и ряд других банков.Заём стал крупнейшим в истории японской компании. Частично он будет погашен за счёт продажи активов компании, отмечает издание. На фоне сделки акции SoftBank 27 марта 2026 года упали почти на 8%. С ноября 2025 года бумаги компании потеряли 48% стоимости. Инвесторов беспокоит «рискованная ставка» SoftBank на OpenAI.SoftBank уже вложила в разработчика ChatGPT $40 млрд, её доля в OpenAI на конец 2025 года составляла около 11%. Общий объём инвестиций в стартап достиг $64,6 млрд.Осенью 2025-го Reuters писало, что SoftBank для выполнения своих обязательств перед OpenAI целиком продала долю в Nvidia — более 32 млн акций на сумму около $5,8 млрд, а также часть доли в мобильном операторе T-Mobile на сумму более $9,1 млрд.Масштаб инвестиций SoftBank в OpenAI настораживает аналитиков и усиливает опасения по поводу возможного «пузыря» на рынке ИИ. Из-за этого агентство S&P Global понизило кредитный рейтинг японской компании до «негативного» в начале марта 2026 года.