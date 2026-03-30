Французская Mistral AI привлекла $830 млн в виде долга для строительства дата-центров в Европе на фоне растущего спроса на «суверенный ИИ»

Летом 2026 года компания планирует ввести в эксплуатацию свой первый ЦОД.Источник: BloombergЗаёмщиками выступили банки Bpifrance, BNP Paribas, HSBC и MUFG, пишет Bloomberg. Mistral AI привлекла средства на фоне выросшего спроса со стороны компаний и правительств, которые ищут «суверенные» европейские альтернативы американским поставщикам облачных услуг.Деньги направят на строительство дата-центров в Европе, общий объём инвестиций в эти проекты составит около €4 млрд, отмечает издание. Больше половины выручки Mistral приходится на Европу.Первый объект Mistral AI будет расположен недалеко от Парижа — в нём разместят почти 14 тысяч передовых ИИ-чипов Nvidia. Компания планирует ввести дата-центр в эксплуатацию к июню 2026-го. Ещё один проект стоимостью €1,2 млрд Mistral AI построит в Швеции — его собираются сдать в 2027 году.Спрос на «суверенный ИИ» в Европе вырос на фоне внешней политики администрации президента США Дональда Трампа — это усилило позиции местных технологических компаний, подчёркивает Bloomberg.Mistral AI в 2023 году основали выходцы из Google DeepMind. В 2025 году она привлекла €1,7 млрд при оценке в €12 млрд.#новости #mistral