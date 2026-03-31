Производитель фитнес-браслетов Whoop привлёк $575 млн при оценке в $10,1 млрд

Компания планирует выйти на IPO в течение двух лет. Источник: BloombergРаунд возглавил инвестиционный фонд Collaborative Fund, также в нём приняли участие Qatar Investment Authority, Affinity Partners и известные спортсмены, включая баскетболиста Леброна Джеймса и футболиста Криштиану Роналду, пишет Financial Times.Оценка Whoop с прошлого раунда, который прошёл в 2021 году, выросла почти втрое — с $3,6 млрд до $10,1 млрд. Компания привлекла $575 млн на фоне планов по размещению на бирже. Осенью 2025 года Bloomberg писало о намерении Whoop выйти на IPO в течение двух лет.По данным компании, по итогам 2025-го выручка от подписок выросла более чем вдвое год к году и составила около $800 млн. Whoop использует привлечённые деньги для найма сотрудников, отмечает FT.В начале марта 2026 года Bloomberg писало, что Whoop запланировал увеличить штат на 75%, чтобы ускорить рост компании перед IPO. Набирать сотрудников будут не только в Северной Америке, но и в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.#новости #whoop