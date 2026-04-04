Маск требует от компаний купить подписку на Grok в обмен на право консультировать SpaceX по выходу на биржу — NYT

Крупный бизнес часто предъявляет требования к банкирам и юристам, но обычно они не такие «смелые». Илон Маск. Источник фото: ReutersИлон Маск выдвинул такое условие банкам, юрфирмам и прочим профильным консультантам, которые хотят участвовать в работе над первичным размещением SpaceX, пишет NYT со ссылкой на четыре источника.По словам троих, некоторые банки уже согласились потратить на Grok «десятки» миллионов долларов и «приступили к интеграции бота в свои системы». Большую часть выручки Grok получает от продажи индивидуальных подписок, так что эти сделки помогли бы SpaceX показать рост корпоративных продаж перед IPO.Собеседники издания также утверждают, что Маск попросил компании рекламироваться в X, но в этом вопросе, по словам двоих, был менее «настойчив». Предприниматель и SpaceX, в которую входят xAI и X, не ответили на запрос NYT к моменту публикации.1 апреля 2026 года Bloomberg сообщило, что компания подала конфиденциальную заявку на IPO, которое может состояться в июне. По данным FT, в размещении будут участвовать банки Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, а также юрфирмы Gibson Dunn и Davis Polk. В заявке банки не указаны. Выберут ли ведущий, неизвестно.Размещение может стать крупнейшим в истории. Собеседники Bloomberg говорили, что SpaceX планирует привлечь $75 млрд и получить оценку в $2 трлн. Тогда она побьёт IPO нефтяной Saudi Aramco, которая в 2019-м привлекла $29 млрд при оценке в $1,7 трлн.Артур Томилко