Полина Лааксо
Инвестиции

Маск требует от компаний купить подписку на Grok в обмен на право консультировать SpaceX по выходу на биржу — NYT

Крупный бизнес часто предъявляет требования к банкирам и юристам, но обычно они не такие «смелые».

Илон Маск. Источник фото: Reuters
Илон Маск. Источник фото: Reuters
  • Илон Маск выдвинул такое условие банкам, юрфирмам и прочим профильным консультантам, которые хотят участвовать в работе над первичным размещением SpaceX, пишет NYT со ссылкой на четыре источника.
  • По словам троих, некоторые банки уже согласились потратить на Grok «десятки» миллионов долларов и «приступили к интеграции бота в свои системы». Большую часть выручки Grok получает от продажи индивидуальных подписок, так что эти сделки помогли бы SpaceX показать рост корпоративных продаж перед IPO.
  • Собеседники издания также утверждают, что Маск попросил компании рекламироваться в X, но в этом вопросе, по словам двоих, был менее «настойчив». Предприниматель и SpaceX, в которую входят xAI и X, не ответили на запрос NYT к моменту публикации.
  • 1 апреля 2026 года Bloomberg сообщило, что компания подала конфиденциальную заявку на IPO, которое может состояться в июне. По данным FT, в размещении будут участвовать банки Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Morgan Stanley, а также юрфирмы Gibson Dunn и Davis Polk. В заявке банки не указаны. Выберут ли ведущий, неизвестно.
  • Размещение может стать крупнейшим в истории. Собеседники Bloomberg говорили, что SpaceX планирует привлечь $75 млрд и получить оценку в $2 трлн. Тогда она побьёт IPO нефтяной Saudi Aramco, которая в 2019-м привлекла $29 млрд при оценке в $1,7 трлн.
17 комментариев