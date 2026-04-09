Сеть складов для хранения вещей «Мегасклад» привлекла 300 млн рублей

Оценка компании превысила 500 млн рублей.Источник: «Мегасклад» Инвесторами выступили несколько бизнес-ангелов, которые вложили деньги через инвесткомпанию Rein Capital, пишут «Ведомости». Их имена и другие детали сделки в «Мегаскладе» не раскрывают.Rein Capital управляет бывший гендиректор R2 Asset Management и экс-директор управления по коммерческой недвижимости «Дом.рф» Вячеслав Рожманов. В ноябре 2025 года компания уже инвестировала в «Мегасклад» 200 млн — тогда оценка составляла 500 млн рублей.«Мегасклад» в 2023 году запустили Максим Повтарев и Руслан Алексеев. Сервис сдает клиентам по подписке небольшие помещения для хранения личных вещей. Сейчас он работает в 20 российских городах, в том числе Москве, Казани, Волгограде, Пензе, Мурманске, Самаре и Краснодаре.Привлечённые в ходе нового раунда деньги «Мегасклад» планирует направить на развитие ИТ-инфраструктуры, расширение сети складов и усиление присутствия в текущих регионах. В 2026 году компания рассчитывает открыть 30 новых точек хранения в крупных городах.В 2025 году выручка ООО УК «Системы хранения» (юрлицо «Мегасклада») составила 11 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса». Чистая прибыль — 6,3 млн рублей.