Мосбиржа начала помечать акции и облигации компаний, которые раскрывают «недостаточно данных» о себе

Чтобы инвесторов могли учитывать это при сделках с ними. Источник: ТАССМаркировки получили 17 бумаг шести эмитентов. Это акции «Юнипро», привилегированные и обыкновенные акции ПАО «ГАЗ», шесть серий облигаций банка «Пересвет», четыре — «Башнефти», три — «Мосэнерго», одна — «Роснано», пишет Forbes.Не стали маркировать облигации, у которых есть два кредитных рейтинга не ниже уровня А-, а также акции, у которых есть два некредитных рейтинга не ниже трёх звёзд.Кроме этого, Мосбиржа не будет помечать акции российских компаний, которые указом президента России Владимира Путина включены в список тех, кто может сам определять состав и объём информации, подлежащей раскрытию.Маркировать акции и облигации компаний, которые раскрывают «недостаточно данных» о себе, в январе 2026 года предложил ЦБ. Меру решили ввести ради инвесторов: такая пометка будет говорить им, что «из-за недостатка информации невозможно осуществлять мониторинг деятельности компании, а также оценить её финансовое положение».В 2022 году правительство разрешило компаниям не обнародовать отчётность из-за санкционных рисков. Правила действовали до июля 2023-го. С этой даты нужно публиковать отчёты с финансовыми результатами, но можно скрывать «чувствительные к санкционным рискам сведения». Также право целиком не раскрывать отчётности получили 46 компаний из нефтегазового и нефтехимического секторов.#новости