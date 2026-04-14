Инвесторы начали сомневаться в оценке OpenAI в $852 млрд на фоне смены стратегии — FT

Компания одновременно пытается сохранить лидерство ChatGPT среди обычных пользователей и закрепиться на корпоративном рынке, но некоторые считают это признаком «распыления» и «стратегического дрейфа». Попытки OpenAI переориентировать бизнес на фоне подготовки к вероятному IPO вызывают опасения у инвесторов, пишет FT. По словам некоторых из них, растущий список нереализованных инициатив и заброшенных продуктов может сделать компанию уязвимой перед конкурентами.Сделка с Disney на $1 млрд сорвалась после закрытия сервиса генерации видео Sora. Совместный с Softbank проект Stargate по запуску дата-центров в США «буксует». Планы по созданию центра обработки данных в Великобритании за $30 млрд и расширению ЦОДа Техасе отменены. Сделка с Nvidia на $100 млрд сократилась до $30 млрд. Кроме того, часть инвесторов беспокоит стремление OpenAI закрепиться на корпоративном рынке для конкуренции с Anthropic.У вас есть ChatGPT — бизнес с 1 млрд пользователей, растущий на 50-100% в год, зачем вы говорите о корпоративном сегменте и программировании? Эта компания, совершенно не сфокусированная на чем-либо конкретном.один из инвесторов OpenAIНесмотря на заявления руководства OpenAI о концентрации на ключевых бизнес-направлениях и отказе от «побочных» продуктов, инвесторы видят в постоянных изменениях стратегии признаки «распыления» и «стратегического дрейфа». В качестве примера «хаотичности» приводят покупку технологического подкаста TBPN.В начале апреля 2026 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что акции OpenAI начали терять популярность на вторичном рынке. По данным агентства, инвесторы проявляют больше интереса к Anthropic. Об этом же говорят собеседники FT: с точки зрения инвесторов, Anthropic с оценкой в $380 млрд выглядит более привлекательной ставкой.«Утверждение, что инвесторы не поддерживают нашу стратегию, противоречит фактам», — заявила FT финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Компания недавно завершила крупнейший в истории раунд инвестиций — и в «рекордно короткие сроки» получила поддержку «широкого круга инвесторов», отметила она. Ася Карпова