Артур Томилко
Инвестиции

Инвесторы начали сомневаться в оценке OpenAI в $852 млрд на фоне смены стратегии — FT

Компания одновременно пытается сохранить лидерство ChatGPT среди обычных пользователей и закрепиться на корпоративном рынке, но некоторые считают это признаком «распыления» и «стратегического дрейфа».

  • Попытки OpenAI переориентировать бизнес на фоне подготовки к вероятному IPO вызывают опасения у инвесторов, пишет FT. По словам некоторых из них, растущий список нереализованных инициатив и заброшенных продуктов может сделать компанию уязвимой перед конкурентами.
  • Сделка с Disney на $1 млрд сорвалась после закрытия сервиса генерации видео Sora. Совместный с Softbank проект Stargate по запуску дата-центров в США «буксует». Планы по созданию центра обработки данных в Великобритании за $30 млрд и расширению ЦОДа Техасе отменены. Сделка с Nvidia на $100 млрд сократилась до $30 млрд.
  • Кроме того, часть инвесторов беспокоит стремление OpenAI закрепиться на корпоративном рынке для конкуренции с Anthropic.

У вас есть ChatGPT — бизнес с 1 млрд пользователей, растущий на 50-100% в год, зачем вы говорите о корпоративном сегменте и программировании? Эта компания, совершенно не сфокусированная на чем-либо конкретном.

один из инвесторов OpenAI
  • Несмотря на заявления руководства OpenAI о концентрации на ключевых бизнес-направлениях и отказе от «побочных» продуктов, инвесторы видят в постоянных изменениях стратегии признаки «распыления» и «стратегического дрейфа». В качестве примера «хаотичности» приводят покупку технологического подкаста TBPN.
  • В начале апреля 2026 года Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что акции OpenAI начали терять популярность на вторичном рынке. По данным агентства, инвесторы проявляют больше интереса к Anthropic. Об этом же говорят собеседники FT: с точки зрения инвесторов, Anthropic с оценкой в $380 млрд выглядит более привлекательной ставкой.
  • «Утверждение, что инвесторы не поддерживают нашу стратегию, противоречит фактам», — заявила FT финансовый директор OpenAI Сара Фрайар. Компания недавно завершила крупнейший в истории раунд инвестиций — и в «рекордно короткие сроки» получила поддержку «широкого круга инвесторов», отметила она.
Ася Карпова
Карьера
«Проблема OpenAI — сам Сэм»: The New Yorker опубликовало «досье» Альтмана с историями о лжи и пренебрежении безопасностью ChatGPT

Журналисты собирали его больше года.

Источник: Getty Images

