Amazon договорилась о покупке спутникового оператора Globalstar за $11,6 млрд

Сделка направлена на усиление конкуренции со Starlink, отмечают опрошенные Bloomberg эксперты. Источник: StartmagВ рамках соглашения Amazon приобретёт существующую инфраструктуру Globalstar, её активы и лицензии, говорится в заявлении компании. Сумма сделки составит $11,6 млрд, Amazon выплатит акционерам Globalstar по $90 за акцию наличными — на 23,5% больше цены бумаг на закрытии торгов 13 апреля 2026 года.Покупка Globalstar поможет Amazon расширить спутниковую инфраструктуру и запустить сервис Amazon Leo, который должен стать конкурентом Starlink, пишет Bloomberg.Кроме того, Amazon заключила соглашение с Apple о предоставлении услуг спутниковой связи для iPhone и Apple Watch — до этого производитель электроники сотрудничал с Globalstar. Также Amazon и Apple планируют совместно разрабатывать новые спутниковые сервисы на базе Amazon Leo.В начале апреля 2026 года Financial Times писало о планах Amazon по покупке Globalstar за $9 млрд. Amazon развивает собственный спутниковый проект Leo (бывший Project Kuiper) — у компании около 180 устройств на орбите по сравнению с более чем 10 тысячами спутников Starlink. К середине 2026 года Amazon планирует запустить ещё 700 спутников.В ноябре 2025 года Amazon Leo начал в тестовом режиме открывать бизнесу доступ к своему сервису спутникового интернета. Официальный запуск проекта запланирован на лето 2026-го.Данила Бычков