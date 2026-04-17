«Т-Технологии» возобновили торги после сплита акций 1 к 10 — бумаги торгуются по 320 рублей за штуку

Их объём вырос с 268 млн до 2,68 млрд.Источник: «Ведомости»Акционеры «Т-Технологий» в марте 2026 года одобрили дробление акций компании в соотношении 1 к 10. 10 апреля стал последним днём торговли бумагами до сплита. Так в компании хотели повысить доступность акций для инвесторов.17 апреля торги возобновили: общее количество акций выросло в десять раз — с 268 млн до 2,68 млрд. При этом стоимость бумаг пропорционально уменьшилась — с 3196 рублей до 320 рублей за штуку.Минимальный размер лота не изменился — купить можно даже одну акцию. Сплит не затронул дивидендную политику: компания планирует сохранить ежеквартальный график выплат.#новости #ттехнологии