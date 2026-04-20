Филиппинский финтех-стартап Salmon бывших управленцев «Тинькофф» привлёк $100 млн

Оценку компании не раскрыли.Георгий Чесаков, Павел Фёдоров и Раффи Монтемайор. Источник: FHL Раунд стал самым крупным в истории компании, пишет Forbes. $60 млн привлекли в виде инвестиций в акционерный капитал, а $40 млн — через размещение облигаций.Основными инвесторами выступили венчурная фирма Spice Expeditions и управляющая компания фонда Университета Вашингтона в Сент-Луисе WashU IMC. В раунде также поучаствовали Moore Strategic Ventures, FJ Labs и другие фонды.Полученные деньги Salmon планирует направить на расширение линейки продуктов, «развитие дистрибуции» и увеличение объёма операций.В будущем стартап планирует организовать ещё несколько раундов финансирования для поддержки роста кредитного портфеля, отметил сооснователь Павел Фёдоров. По его словам, в 2028-2029 годах Salmon собирается провести IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ.Salmon запустили выходцы из «Тинькофф» (с июня 2024 года — «Т-Банк») Фёдоров, Георгий Чесаков и Раффи Монтемайор в 2022 году. В июне 2025 года он привлёк $88 млн: $60 млн через трёхлетние облигации и $28 млн в виде частных инвестиций в акционерный капитал. В сентябре — ещё $50 млн через выпуск облигаций. До этого основатели и инвесторы вложили в компанию около $100 млн.Сервис предлагает кредиты, рассрочку и депозиты. По собственным данным, аудитория приложения — около 2 млн активных пользователей в месяц. Для работы в стране компания купила местный Bank St Rosa (теперь — Salmon Bank).Евгения Евсеева