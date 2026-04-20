Акции телеком-провайдера AST SpaceMobile упали на 12% после того, как ракета Blue Origin не смогла вывести спутник компании на правильную орбиту

Его придётся сжечь в атмосфере. Запуск New Glenn. Фото Bloomberg Днем 19 апреля 2026 года Blue Origin Джефа Безоса провела третий запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn. Компания впервые повторно использовала первую ступень ракеты, но с новыми двигателями.Старт прошёл успешно — спустя несколько минут первая ступень отключила двигатели и отделилась, затем её управляемо посадили на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане.Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи BlueBird 7 от компании AST SpaceMobile. Однако спустя два часа Blue Origin сообщила, что то «полезная нагрузка оказалась на нештатной орбите».В AST SpaceMobile пояснили, что спутник оказался «слишком низко» для корректной работы, поэтому его придётся свести с орбиты и сжечь в атмосфере Земли. Стоимость спутника покроет страховка, отметили в компании.AST SpaceMobile развивает сеть спутников для прямой передачи данных на смартфоны, пишет Bloomberg. К концу 2026 года она планировала вывести на орбиту около 45 устройств. Для этого компания заключила контракты с Blue Origin и SpaceX. Несмотря на то, что на борту ракеты был только один спутник, неудача миссии может нарушить планы компании. Кроме того, в рамках будущих запусков New Glenn должна будет доставлять на орбиту до восьми спутников BlueBird одновременно.Акции AST SpaceMobile в ходе предварительных торгов на Nasdaq упали более чем на 12%, до $85,5 за бумагу.#новости #blueorigin