Артур Томилко
Инвестиции

Акции телеком-провайдера AST SpaceMobile упали на 12% после того, как ракета Blue Origin не смогла вывести спутник компании на правильную орбиту

Его придётся сжечь в атмосфере.

Запуск New Glenn. Фото Bloomberg 
  • Днем 19 апреля 2026 года Blue Origin Джефа Безоса провела третий запуск тяжёлой ракеты-носителя New Glenn. Компания впервые повторно использовала первую ступень ракеты, но с новыми двигателями.
  • Старт прошёл успешно — спустя несколько минут первая ступень отключила двигатели и отделилась, затем её управляемо посадили на плавучую платформу Jacklyn в Атлантическом океане.
  • Ракета должна была вывести на орбиту спутник связи BlueBird 7 от компании AST SpaceMobile. Однако спустя два часа Blue Origin сообщила, что то «полезная нагрузка оказалась на нештатной орбите».
  • В AST SpaceMobile пояснили, что спутник оказался «слишком низко» для корректной работы, поэтому его придётся свести с орбиты и сжечь в атмосфере Земли. Стоимость спутника покроет страховка, отметили в компании.
  • AST SpaceMobile развивает сеть спутников для прямой передачи данных на смартфоны, пишет Bloomberg. К концу 2026 года она планировала вывести на орбиту около 45 устройств. Для этого компания заключила контракты с Blue Origin и SpaceX.
  • Несмотря на то, что на борту ракеты был только один спутник, неудача миссии может нарушить планы компании. Кроме того, в рамках будущих запусков New Glenn должна будет доставлять на орбиту до восьми спутников BlueBird одновременно.
  • Акции AST SpaceMobile в ходе предварительных торгов на Nasdaq упали более чем на 12%, до $85,5 за бумагу.

#новости #blueorigin

