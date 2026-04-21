Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Данила Бычков
Инвестиции

ИИ-стартап Джеффа Безоса Project Prometheus запланировал привлечь $10 млрд при оценке в $38 млрд — FT

Он займётся разработкой способных «понимать физический мир» ИИ-моделей.

Источник: Fortune
  • Project Prometheus «в ближайшее время» закроет раунд финансирования на $10 млрд при оценке в $38 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Финансирование станет продолжением раунда на $6,2 млрд, начатого осенью 2025 года. Он был расширен «из-за высокого спроса» со стороны инвесторов, отмечает издание.
  • Среди инвесторов — JPMorgan и BlackRock, а также сам Джефф Безос. В Project Prometheus он займётся операционным управлением впервые с июля 2021 года — тогда Безос оставил пост гендиректора Amazon.
  • Раунд не связан с холдинговой компанией Безоса, которая займётся скупкой промышленных предприятий для их дальнейшей автоматизации с помощью ИИ, подчёркивает FT. Она также запланировала привлечь до $100 млрд, писало WSJ.
  • Стартап будет работать над способными «понимать физический мир» ИИ-моделями, которые помогут в проектировании и производстве в разных отраслях, включая «компьютерную, аэрокосмическую и автомобильную».

4
1
1
7 комментариев