ИИ-стартап Джеффа Безоса Project Prometheus запланировал привлечь $10 млрд при оценке в $38 млрд — FT

Он займётся разработкой способных «понимать физический мир» ИИ-моделей.Источник: FortuneProject Prometheus «в ближайшее время» закроет раунд финансирования на $10 млрд при оценке в $38 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Финансирование станет продолжением раунда на $6,2 млрд, начатого осенью 2025 года. Он был расширен «из-за высокого спроса» со стороны инвесторов, отмечает издание.Среди инвесторов — JPMorgan и BlackRock, а также сам Джефф Безос. В Project Prometheus он займётся операционным управлением впервые с июля 2021 года — тогда Безос оставил пост гендиректора Amazon. Раунд не связан с холдинговой компанией Безоса, которая займётся скупкой промышленных предприятий для их дальнейшей автоматизации с помощью ИИ, подчёркивает FT. Она также запланировала привлечь до $100 млрд, писало WSJ. Стартап будет работать над способными «понимать физический мир» ИИ-моделями, которые помогут в проектировании и производстве в разных отраслях, включая «компьютерную, аэрокосмическую и автомобильную».#новости