SpaceX выдаст Илону Маску 60 млн акций компании, если её капитализация достигнет $6,6 трлн — The Information

Компания планирует выйти на биржу летом 2026 года. В 2025 году основатель SpaceX Илон Маск увеличил свою долю в компании, выкупив у её нынешних и бывших сотрудников акции на сумму $1,4 млрд, — какое количество, не указывается. Об этом пишет The Information со ссылкой на проспект SpaceX к IPO.Кроме того, SpaceX утвердила план, по которому Маск получит ещё 60 млн бумаг компании, если её рыночная капитализация вырастет до $6,6 трлн и фирма завершит проект по строительству космических центров обработки данных.Акции будут выдавать «порционно» — частями по мере достижения каждых $500 млрд капитализации.В начале 2026 года источники СМИ заговорили о планах SpaceX провести IPO. По данным Bloomberg, компания собирается выйти на биржу в июне 2026-го и получить оценку в $2 трлн.В начале февраля SpaceX объявила о покупке xAI и соцсети X. В результате сделки оценка компании составила $1,25 трлн.СМИ: Илон Маск планирует «нестандартное» IPO SpaceX — например, собирается предложить розничным инвесторам до 30% акций компании Обычно при первичном размещении компаний эта доля составляет 5-10%, отмечает Reuters.