Артур Томилко
Инвестиции

Оценка Anthropic на вторичном рынке акций достигла $1 трлн

А бумаги OpenAI торгуются по оценке ниже $900 млн.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FJesseRank%2Fstatus%2F2046730690386182629%2Fphoto%2F1&postId=2882430" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Джесси Леймгрубер</a>
Источник: Джесси Леймгрубер
  • Инвесторы и участники вторичного рынка акций акциями рассказали Business Insider об «ажиотажном» спросе на бумаги Anthropic.
  • По словам главы биржи Forge Global, рыночная оценка компании достигла $1 трлн. В венчурной фирме Saints Capital изданию сообщили, что один из акционеров Anthropic недавно хотел продать свои бумаги по оценке $1,15 трлн.
  • Основатель ИИ-стартапа OpenHome Джесси Леймгрубер 22 апреля 2026 года написал в X, что один «очень известный фонд» предложил выкупить его долю в Anthropic по оценке в $1,05 трлн.
  • При этом в ходе последнего публичного раунда финансирования в феврале 2026 года инвесторы оценили компанию в $380 млрд. Ажиотаж вокруг Anthropic возник уже после сделки: на фоне конфликта с Пентагоном и выпуска модели Claude Mythos, которая, по словам разработчиков, обнаружила «тысячи» уязвимостей нулевого дня.
  • При этом интерес к акциям OpenAI собеседники издания называют «вялым». На Forge Global оценка компании составляет около $880 млрд. Некоторые заявки на покупку бумаг поступают с оценкой ниже $852 млрд, которую OpenAI получила в ходе последнего раунда инвестиций.
  • О том, что акции OpenAI теряют популярность на вторичном рынке, Bloomberg писало в начале апреля 2026 года. Собеседники агентства тогда рассказали, что внимание инвесторов смещается в сторону Anthropic.
  • В середине апреля Bloomberg и Business Insider со ссылкой на источники сообщили, что Anthropic получила предложение об инвестициях при оценке в $800 млрд.

#новости #anthropic

