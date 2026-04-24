Акции Intel выросли на 28% после публикации квартального отчёта — выручка достигла $13,6 млрд, на 11% превзойдя прогнозы аналитиков

Спрос на чипы компании увеличился благодаря росту популярности ИИ-агентов. Источник: BloombergВыручка Intel в первом квартале 2026 года достигла $13,6 млрд, увеличившись на 7% год к году и на 11% превзойдя прогнозы аналитиков ($12,4 млрд), пишет The Wall Street Journal. При этом компания сообщила о чистом убытке в $3,7 млрд из-за разовых списаний — без них скорректированная прибыль составила бы $1,5 млрд.23 апреля 2026 года акции Intel выросли на 2,3%, на премаркете 24 апреля бумаги компании подорожали ещё на 28,3%. С начала 2026-го акции Intel выросли более чем на 80% после увеличения на 84% в 2025 году, отмечает CNBC.Наибольший рост Intel показала в сегменте дата-центров — в первом квартале 2026 года выручка этого подразделения выросла на 22%, до $5,1 млрд.В начале апреля 2026-го Intel присоединилась к проекту Илона Маска по производству чипов для гуманоидных роботов и космических дата-центров — Terafab. Партнёрство должно повысить доверие инвесторов к Intel, отмечало Reuters.#новости #intel