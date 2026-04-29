Таня Боброва
Инвестиции

Уволить Илона Маска из SpaceX сможет только Илон Маск — Reuters

Такое положение прописали к первичному публичному размещению акций, пишет агентство.

Источник: Reuters / tn.com
Источник: Reuters / tn.com
  • SpaceX рассказала потенциальным инвесторам, что никто не может уволить Илона Маска с должности гендиректора и председателя совета директоров без согласия основателя, пишет Reuters со ссылкой на документы к IPO.
  • Согласно им, Маск может быть уволен «по результатам голосования владельцев акций класса B» — такие бумаги с правом суперголосования будут находиться под контролем предпринимателя после IPO, что фактически означает увольнение только после голосования за самого себя, указывает агентство.
  • Если Маск сохранит «значительную часть» акций класса B «в течение длительного времени», он сможет продолжить контролировать выбор и смещение «большинства» членов совета директоров компании.
  • Это положение дополняет двухклассовую структуру акций, которую SpaceX планирует использовать после выхода на биржу, пишет агентство: обыкновенные класса A и суперголосующие класса B.
  • По словам издания, это распространённая схема среди технологических компаний, позволяющая основателям и ранним инвесторам получить больше контроля по сравнению с другими акционерами после IPO. Но даже в таких структурах совет директоров обычно формально сохраняет право сместить гендиректора.
  • Reuters указывает, что «полное влияние» положения о гендиректоре в случае SpaceX будет зависеть от учредительных документов. Компания и Маск не ответили на запросы о комментариях.
  • Источники СМИ заговорили о планах SpaceX провести IPO в конце 2025 года. Bloomberg в апреле 2026-го писало, что компания собирается получить оценку в $2 трлн.
Евгения Евсеева
Инвестиции
SpaceX выдаст Илону Маску 60 млн акций компании, если её капитализация достигнет $6,6 трлн — The Information

Компания планирует выйти на биржу летом 2026 года.

  • В 2025 году основатель SpaceX Илон Маск увеличил свою долю в компании, выкупив у её нынешних и бывших сотрудников акции на сумму $1,4 млрд, — какое количество, не указывается. Об этом пишет The Information со ссылкой на проспект SpaceX к IPO.

25 комментариев