Данила Бычков
Инвестиции

Акции Spotify упали на 9% на премаркете из-за опасений инвесторов, что прирост платных подписчиков замедлится из-за повышения цен

В январе 2026 года подписка в США подорожала до $12,99 в месяц.

Источник: Bloomberg
  • 27 апреля 2026 года акции Spotify упали на 4,2%, на премаркете 28 апреля бумаги компании подешевели ещё на 9% — до $450,2 за штуку. Стриминговый сервис спрогнозировал более слабый рост числа подписчиков и прибыли во втором квартале 2026 года из-за повышения стоимости подписки, пишет Financial Times.
  • При этом по итогам первого квартала 2026-го количество платных подписчиков выросло на 3 млн — до 293 млн человек. Общее число пользователей увеличилось на 10 млн и составило 761 млн человек.
  • Выручка выросла на 14% год к году — до €4,5 млрд. Чистая прибыль составила €721 млн против €225 млн годом ранее. Spotify ожидает операционную прибыль во втором квартале 2026-го на уровне €630 млн — ниже прогнозов аналитиков в €673 млн.
  • Компания повышает стоимость платной подписки в разных регионах, стремясь обеспечить рост выручки, отмечает FT. Например, стандартная подписка в США, крупнейшем рынке компании, с января 2026 года подорожала до $12,99 (около 976 рублей) в месяц.

#новости #spotify

