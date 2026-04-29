Акции технологических партнёров OpenAI упали после статьи WSJ о том, что компания не достигла внутренних целей по выручке и аудитории

В частности, бумаги Softbank потеряли почти 10%. Фото WSJ28 апреля 2026 года WSJ со ссылкой на источники сообщило, что OpenAI не смогла достичь собственных целей по выручке и аудитории. К концу 2025 года компания смогла нарастить число еженедельно активных пользователей ChatGPT до 1 млрд, а уже в 2026 году не может выполнить прогнозы по месячной выручкеКроме того, финансовый директор компании Сара Фрайер и совет директоров начали выражать сомнения по поводу трат на инфраструктуру. По словам собеседников издания, некоторые руководители хотят строже контролировать расходы, но это противоречит политике Альтмана, который стремится «купить как можно больше мощностей».После публикации материала WSJ начали падать акции ключевых партнёров OpenAI. Один из главных инвесторов компании, японский Softbank, в ходе торгов на токийской бирже 28 апреля показал худший однодневный результат с ноября 2025 года — бумаги конгломерата подешевели почти на 10%.Акции Oracle, у которой есть OpenAI обязалась закупить вычислительные мощности на $300 млрд за пять лет, потеряли 4%. Бумаги CoreWave, которая договорилась предоставить OpenAI инфраструктуру на $11 млрд, подешевели на 5,8%. Котировки Nvidia, которая в феврале 2026 года инвестировала в OpenAI $30 млрд, снизились на 1,6%. Акции Broadcom и AMD, также сотрудничающих с разработчиком ChatGPT упали более чем на 3% каждая.По словам аналитиков, с которыми поговорило WSJ, рынок реагирует на любые сигналы, которые могут усилить сомнения в отношении OpenAI. А масштаб обязательств, которые взяла на себя компания, и цикличность финансирования может оказывать влияние в том числе на её партнёров, пишет Bloomberg.Артур Томилко