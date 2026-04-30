Anthropic начала рассматривать привлечение инвестиций по оценке в $900 млрд — Bloomberg

При этом на вторичном рынке в апреле 2026 года некоторые инвесторы уже оценивали компанию в $1 трлн.Источник: TechCrunchПо словам источников Bloomberg, переговоры находятся на ранней стадии — компания рассматривает заявки инвесторов, но никаких предложений пока не приняла.Потенциальная сумма инвестиций неизвестна, но примерная оценка Anthropic, если та согласится на них, — $900 млрд.Издание отмечает, что компания уже отклонила предложение, когда в неё хотели вложиться по оценке в $800 млрд. А на вторичном рынке акций оценка Anthropic в конце апреля 2026-го достигла $1 трлн.В апреле 2026 года CNBC сообщило, что Amazon инвестирует в ИИ-разработчика $5 млрд, а в будущем может вложить ещё до $20 млрд. Объём финансирования будет зависеть от достижения «определённых коммерческих целей». В рамках соглашения Anthropic обязалась в течение десяти лет потратить $100 млрд на вычислительные мощности AWS.В том же месяце Business Insider и Bloomberg рассказали, что Google инвестирует до $40 млрд в Anthropic при оценке ИИ-стартапа в $350 млрд. $10 млрд — сразу, ещё $30 млрд — если компания достигнет «целевых показателей», и поддержит значительное расширение вычислительных мощностей.Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI. Среди продуктов стартапа — модели Claude Opus 4.7 и закрытая Claude Mythos, инструмент Claude Design для создания визуальных материалов и другие.#новости #anthropic