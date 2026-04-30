Евгения Евсеева
Инвестиции

Anthropic начала рассматривать привлечение инвестиций по оценке в $900 млрд — Bloomberg

При этом на вторичном рынке в апреле 2026 года некоторые инвесторы уже оценивали компанию в $1 трлн.

Источник: TechCrunch
  • По словам источников Bloomberg, переговоры находятся на ранней стадии — компания рассматривает заявки инвесторов, но никаких предложений пока не приняла.
  • Потенциальная сумма инвестиций неизвестна, но примерная оценка Anthropic, если та согласится на них, — $900 млрд.
  • Издание отмечает, что компания уже отклонила предложение, когда в неё хотели вложиться по оценке в $800 млрд. А на вторичном рынке акций оценка Anthropic в конце апреля 2026-го достигла $1 трлн.
  • В апреле 2026 года CNBC сообщило, что Amazon инвестирует в ИИ-разработчика $5 млрд, а в будущем может вложить ещё до $20 млрд. Объём финансирования будет зависеть от достижения «определённых коммерческих целей». В рамках соглашения Anthropic обязалась в течение десяти лет потратить $100 млрд на вычислительные мощности AWS.
  • В том же месяце Business Insider и Bloomberg рассказали, что Google инвестирует до $40 млрд в Anthropic при оценке ИИ-стартапа в $350 млрд. $10 млрд — сразу, ещё $30 млрд — если компания достигнет «целевых показателей», и поддержит значительное расширение вычислительных мощностей.
  • Anthropic создала в 2021 году группа бывших сотрудников OpenAI. Среди продуктов стартапа — модели Claude Opus 4.7 и закрытая Claude Mythos, инструмент Claude Design для создания визуальных материалов и другие.

#новости #anthropic

