Акции Meta* упали на 7%, после того как компания подняла прогноз по капитальным расходам на $10 млрд из-за ИИ

Изначальный диапазон на 2026 год — $115-135 млрд. Обновлённый — $125-145 млрд.Марк Цукерберг. Источник фото: Hindustan TimesВ Meta* говорят, что «ИИ-стратегия работает», но нужно больше денег на дата-центры и растущие в цене комплектующие, пишет Bloomberg со ссылкой на выступление финансового директора Сьюзан Ли перед инвесторами.Рост стоимости комплектующих вызвала нехватка чипов памяти. Но Цукерберг ещё до этого предупреждал, что к 2030 году Meta* потратит «сотни миллионов долларов» на ИИ-инфраструктуру. Он заверял инвесторов, что уверен в стратегии, но внятно объяснить им, как компания окупит эти вложения, не смог.После закрытия основных торгов 29 апреля 2026 года бумаги потеряли 7% и на 10:22 мск 30 апреля торгуются по $621,7 за штуку.Капитальные расходы в миллиардах долларовПервый квартал 2026 года компания закрыла с выручкой в $56,31 млрд против $42,3 млрд, полученных за аналогичный период в 2025 году. Это самый быстрый квартальный прирост у Meta* с 2021 года.Чистая прибыль составила $26,8 млрд против $16,6 млрд соответственно. Но $8 млрд от суммы — это полученный налоговый вычет. Без него прибыль на акцию равнялась бы не $10,44, а $7,31.Суммарное количество ежедневно активных пользователей всех сервисов компании снизилось с 3,58 млрд человек в четвёртом квартале 2025 года до 3,56 млрд в первом 2026-го. Компания связала просадку с отключениями интернета в Иране, а также ограничениями против WhatsApp* в России. Год к году метрика выросла на 4%.Компания предупредила, что негативно сказаться на бизнесе могут и проблемы с регуляторами в ЕС и США. Её обвиняют в недобросовестных мерах по обеспечению безопасности детей.Динамика бумаг за деньВ апреле Meta* объявила сотрудникам, что в мае сократит около 8000 человек и не будет нанимать людей на 6000 уже открытых позиций.По подсчётам аналитиков Evercore, майские сокращения позволят ей ежегодно экономить около $3 млрд. Но с учётом планируемых расходов это «капля в море», отмечает Bloomberg.*Meta, владеющая Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости