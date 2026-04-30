Стартап All3 основателей «Самоката», который разрабатывает роботов и ИИ-решения для строительства, привлёк $25 млн посевных инвестиций

Раунд возглавил нью-йоркский фонд RTP Global (в число партнёров входит инвестор Леонид Богуславский). Об этом он рассказал в своём LinkedIn. Внимание на публикацию обратил автор The Edinorog Дмитрий Филонов. Среди других инвесторов — SuperSeed, Begin Capital, s16vc, VNV Global.All3 запустили в январе 2023 года основатели «Самоката» Родион Шишков и Вячеслав Бочаров, вложив в стартап $30 млн собственных денег. Компания базируется в Лондоне.До лета 2025 года стартап работал в «скрытом режиме». В июне основатели рассказали изданию The Robot Report, что компания использует ИИ для генерации проектов, а также разрабатывает «мобильную роботизированную платформу» для автоматизации строительства.Своими клиентами в All3 видит застрощиков, сталкивающихся с «кризисом производительности». При этом стартап не продаёт роботов и другое оборудование по отдельности, а предлагает проектирование и возведение объектов «под ключ».По собственным оценкам компании, её система автоматизации способна сократить сроки реализации проектов на 50% и снизить затраты на 30%. Начать строительство первого объекта в Европе планировали начать во второй половине 2025 года, но подробностей о нём пока нет.Бочаров и Шишков основали «Самокат» в 2018 году. В 2020 году они продали сервис совместному предприятию «Сбербанка» и Mail.ru Group «О2О холдинг» (в 2022 VK — бывшая Mail.ru Group — вышла из состава участников). Предприниматели рассказали The Robot Report, что сумма сделки составила $1,5 млрд.После этого они запустили сервис доставки продуктов Buyk в Нью-Йорке. Летом 2021 года он привлёк $46 млн инвестиций, но уже в марте 2022-го подал заявление о банкротстве. По словам гендиректора Джеймса Уолкера, компания лишилась финансирования из-за санкций и сложностей с переводом денег из России.