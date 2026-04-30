Отчёт Alphabet за квартал: выручка достигла $109,9 млрд, чистая прибыль выросла на 81% год к году — до $62,5 млрд

Компания запланировала увеличение капитальных расходов в 2026 году до $180–190 млрд. Источник: BloombergВыручка материнской компании Google в первом квартале 2026 года выросла на 22% год к году и составила $109,9 млрд против ожидаемых аналитиками $107,2 млрд, пишет CNBC. Выручка облачного подразделения компании Google Cloud увеличилась на 63% год к году, до $20 млрд.Основным драйвером роста стал ИИ, а масштабные инвестиции Google в инфраструктуру начали окупаться, отмечает Reuters. Компания также сообщила, что количество платных подписок на её сервисы, включая YouTube и Google One, достигло 350 млн.Чистая прибыль Alphabet выросла на 81% год к году и составила $62,6 млрд. Капитальные расходы в первом квартале 2026-го более чем удвоились год к году, до $35,6 млрд. Компания увеличила прогноз по капитальным затратам в 2026 году — до $180-190 млрд против прежних $175-185 млрд.Акции Alphabet на премаркете 30 апреля 2026 года выросли на 6,7% — до отметки в $370,6 за штуку. С начала апреля 2026-го бумаги компании подорожали на 21%.Полина ЛааксоИнвестиции10:29Акции Meta* упали на 7%, после того как компания подняла прогноз по капитальным расходам на $10 млрд из-за ИИ Изначальный диапазон на 2026 год — $115-135 млрд. Обновлённый — $125-145 млрд.