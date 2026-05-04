Производитель чипов Cerebras запланировал привлечь $3,5 млрд при оценке в $26,6 млрд в ходе IPO

Компания уже пыталась выйти на биржу в 2024 году, но размещение отложили из-за проверок американского регулятора.Источник: BloombergCerebras планирует продать 28 млн акций, ценовой диапазон — от $115 до $125 за штуку, пишет Bloomberg со ссылкой на данные из заявки компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Компания рассчитывает привлечь $3,5 млрд при оценке в $26,6 млрд.Она уже получила от инвесторов заявки на сумму более $10 млрд, отмечает издание со ссылкой на источники. IPO поможет компании конкурировать с Nvidia. По словам гендиректора Cerebras Эндрю Фельдмана, чипы компании превосходят решения от Nvidia по скорости запуска ИИ-моделей.Размещение Cerebras пройдёт на фоне «оживления» рынка IPO в США: с начала 2026 года на американских биржах привлекли $17,6 млрд. Для сравнения — в 2025-м за этот же период собрали $10 млрд.В октябре 2025 года Cerebras привлёк $1,1 млрд при оценке в $8,1 млрд. В феврале 2026-го компания — ещё $1 млрд, раунд возглавил фонд Tiger Global — в ходе сделки Cerebras оценили в $23 млрд.В январе 2026 года OpenAI заключила трёхлетнее соглашение на поставку вычислительных мощностей от Cerebras на $10 млрд. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман — один из инвесторов Cerebras. В 2024 году разработчик ChatGPT рассматривал возможность купить стартап.