Данила Бычков
Инвестиции

Стартап Panthalassa привлёк $140 млн от Питера Тиля и других при оценке в $1 млрд — он разрабатывает плавучие дата-центры, которые работают за счёт энергии волн

Коммерческий запуск компания запланировала на 2027 год.

Источник: KOMO News
  • Сооснователь PayPal и Palantir Питер Тиль возглавил раунд B на $140 млн, пишет Financial Times. В раунде также приняли участие фонды Gigascale Capital, Lowercarbon Capital, Unless и другие. По словам гендиректора Panthalassa Гарта Шелдона-Коулсона, деньги направят на завершение строительства пилотного завода компании в США и развёртывание узлов Ocean-3 в Тихом океане.
  • Узлы Panthalassa — это автономные плавучие системы, которые вырабатывают электричество за счёт энергии волн. Её не передают на сушу, а используют непосредственно на борту для питания ИИ-чипов и проведения вычислений, результаты которых отправляют на землю через спутник.
  • Размещение узлов в океане позволяет использовать воду для охлаждения и увеличить срок службы чипов. Panthalassa запланировала коммерческий запуск на 2027 год. В компании работают бывшие инженеры SpaceX, Boeing, NASA, Tesla и Apple, подчёркивает FT.
  • Сначала узлы будут буксировать в море, затем они могут самостоятельно добираться до места назначения, используя форму корпуса для движения по волнам без двигателя, отмечает издание. Компания не раскрывает, как осуществляется навигация устройств в океане.
  • Panthalassa не раскрывает точные места размещения, но это будут «удалённые районы океана с подходящими волновыми условиями — вдали от судоходных маршрутов». Компания уже выпускала несколько прототипов — Ocean-1, Ocean-2 и Wavehopper. По словам Panthalassa, они прошли испытания в реальных условиях.
Узел Ocean-2. Источник: @_panthalassa

15 комментариев